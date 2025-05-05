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خارج الحدود

وزير خارجية باكستان للهند: لن نتخلى عن أي نقطة من مياهنا

الحدود الباكستانيه
الحدود الباكستانيه الهندية،فيتو

 قال وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تريد التصعيد مع الهند، مشيرا إلى أن تصرفاتهم تأتي وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وشدد وزير الخارجية الباكستاني، على تأكيدهم لمسئولين دوليين ممارستهم ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ضد الهند.

كما أشار إلى عدم تخليهم عن أي نقطة من مياههم وأنهم لن يكونوا الطرف المبادر بالتصعيد، وفي حال نفذت الهند أي عمل عدائي ضدهم فسيدافعون عن سيادتهم وسلامة أراضيهم.

وفي سياق آخر قال وزير الخارجية الباكستاني: “ملايين الفلسطينيين يعانون وآلاف فقدوا حياتهم ويتم منع دخول المساعدات إلى غزة”.

وقبل وقت سابق نقلت وكالة Press Trust of India عن مصدر قوله إن السلطات الهندية أوقفت مؤقتا تدفق المياه عبر سد باجليهار على نهر تشيناب على الحدود مع باكستان.

 

وكالة PTI: الهند تقطع عن باكستان مياه نهر تشيناب 

وقال المصدر إن الحكومة الهندية تخطط لاتخاذ إجراءات مماثلة بشأن سد كيشانجانجا على نهر جيلوم.


وأوضحت الوكالة الهندية أن محطات الطاقة الكهرومائية الواقعة هناك، باجليهار في رامبان في جامو وكيشانجانجا في شمال كشمير، تمنح الهند القدرة على تنظيم توقيت إطلاق المياه.

ويأتي ذلك في ظل التوترات الكبيرة بين الهند وباكستان بعد الهجوم الذي استهدف سياحا هنودا في إقليم كشمير.

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