الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: العثور على قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم إسرائيل جنوب تل أبيب

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بالعثورعلى قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم إسرائيل في شارع 431 جنوب تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن شرطة الاحتلال تستنفر قواتها إثر العثور على القنبلة الموقوتة جنوب تل أبيب ودفعت بتعزيزات.

بدورها أكدت شرطة الاحتلال أن خبراء المتفجرات يتعاملون مع جسم مشبوه، ووجود أسلحة في شارع بتل أبيب.

استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ

في سياق متصل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها تمكنت في كمين مركب أمس من استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ بمدينة ‎رفح الفلسطينية.

وأضافت القسام: فجرنا عين النفق فور تقدم عدد من الجنود الصهاينة وأوقعناهم بين قتيل وجريح، كما اشبك مجاهدونا مع أفراد القوة وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105”

وتابعت القسام: مجاهدونا استهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105"، ورصدوا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى.

 

تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية راجلة

واستكملت القسام: تمكنا أمس من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية راجلة وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق ‎رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

 

تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية راجلة

واختتمت القسام: تمكنا أيضا أمس من تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية راجلة قوامها  6 جنود وأوقعناهم قتلى وجرحى شرق ‎رفح الفلسطينية.

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تل أبيب شرطة الاحتلال كتائب القسام حماس القسام

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