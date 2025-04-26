أوقعت به قوة إسرائيلية، كتائب القسام تكشف تفاصيل كمين حي الشجاعية

ذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل، وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وجاء في بيان كتائب القسام: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف الـ"RBG" و"الياسين 105" والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وأشارت "القسام" إلى أنه "خلال أسبوع، نفذ مجاهدوها كمائن محكمة وقاتلة جيش الاحتلال".

وكانت منصات عبرية قد ذكرت في وقت سابق، أن كتائب "القسام" نفذت هجوما كبيرا في جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن المروحيات نقلت جنودا مصابين إلى المستشفيات.

يذكر أن "القسام" أعلنت يوم السبت الماضي، أن مقاتليها "تمكنوا من تنفيذ كمين مركب ضد قوة صهيونية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

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