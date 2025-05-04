الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

من المسافة صفر، القسام تكشف حصيلة عملياتها ضد الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية

القسام، فيتو
القسام، فيتو

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها تمكنت في كمين مركب أمس من استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ بمدينة ‎رفح الفلسطينية.

 

استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ

وأضافت القسام: فجرنا عين النفق فور تقدم عدد من الجنود الصهاينة وأوقعناهم بين قتيل وجريح، كما اشبك مجاهدونا مع أفراد القوة وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

 

استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105”

وتابعت القسام: مجاهدونا استهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105"، ورصدوا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى.

 

تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية راجلة

واستكملت القسام: تمكنا أمس من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية راجلة وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق ‎رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

 

تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية راجلة

واختتمت القسام: تمكنا أيضا أمس من تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية راجلة قوامها  6 جنود وأوقعناهم قتلى وجرحى شرق ‎رفح الفلسطينية.

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كتائب القسام حماس القسام المسافة صفر رفح الفلسطينية غزة

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