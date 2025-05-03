أخبار الاقتصاد اليوم: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية.. ارتفاع أسعار آيس كريم كيمو كونو في الأسواق.. وحقيقة تسريب بيانات مستخدمي تيك توك

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه تم إطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية"، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن إعلان الحكومة عن تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه لتحديث خطوط الإنتاج مع تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة مخفضة 15%، تعتبر خطوة كبيرة فى اتجاه تعزيز التصنيع المحلى ودعم الصادرات والحد من الاستيراد السلعى، كما تحقق الأهداف المرجوة سواء توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والإسهام الفعال فى التنمية الشاملة.

أعلنت الصين اليوم السبت أنها لم تطلب من شركات عاملة في مجال التكنولوجيا تسليم بيانات بعد فرض غرامة باهظة على« تيك توك» بسبب طريقة إدارتها لبيانات الأوروبيين الشخصية.

كشفت أوبك عن زيادة فى الإنتاج اليومي للنفط تصل إلى 411 ألف برميل خلال يونيو القادم، تم الاعلان عنها اليوم السبت خلال اجتماع اوبك +،حيث أقرت الزيادة كل من السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر.

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث في الأسواق المحلية والصاغة اليوم السبت.

وجاءت أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم السبت 2025-3-3 كالتالى:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيهًا “بيع”، 5468 جنيهًا “شراء”

سعر جرام الذهب عيار 21 يشهد استقرار نسبى بعض الشيء فى التعاملات المسائية ولم يشهد أي تحركات كبيرة تذكر فى التعاملات المسائية.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أصدرت وزارة الصناعة قرارا رقم 98 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة.

وتضمن القرار إختيار أيمن عشرى مرجان رئيس غرفة القاهرة ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية" عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة" ممثلًا عن القطاع الخاص لـ"مواد البناء".

ووجه أيمن العشري الشكر لوزير الصناعة علي هذا الاختيار الذي اعتبره مهمة ومسئولية وطنية جديدة نحو خدمة "مصرنا الغالية".

أعلن تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، رسميًا اليوم السبت عن نيته لطرح تحديث جديد لمستخدمي نظام أندرويد.

كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، عن عقوبة مخالفة نظام الحج خلال العام الحالي، وذلك بعد أزمة الموسم الماضي.

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع سعر آيس كريم كيمو كونو.

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