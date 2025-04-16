أخبار الاقتصاد اليوم..توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة، توقعات بخفض البنك المركزي للفائدة غدا، 20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج في 7 أشهر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على تعاون كافة جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال هذا القطاع الهام في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق طموحات المواطنين والشباب في إقامة مشروعات لها مردود اقتصادي متميز

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي مستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مصر منذ 1976 إلى 2024 كانت تعاني من السوق الموازية للدولار.

كشفت هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل الحرب التجارية العالمية والتعريفات الجمركية الأمريكية.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي "في وضع جيد" يسمح للمسؤولين "بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على السياسة النقدية".

حذرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن آفاق التجارة العالمية "تدهورت بشكل حاد" في أعقاب تطبيق نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أعلنت وكالة فيتش عن توقعاتها لأسعار الفائدة القادمة في المركزي الأمريكي والأوروبي، بالتزامن مع اقتراب عقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم للإعلان عن السياسة النقدية.

أبقى بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75 في المئة، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

طرح الوكيل المحلي لسيارات هيونداي في مصر، سيارة هيونداي STARIA الهايبرد، متعددة الاستخدامات (MPV) المجهزة بتقنيات ذكية.

استمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج للشهر الحادي عشـر على التوالي في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.

كشفت رانيا يعقوب الخبيرة المصرفية، عن توقعاتها لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجاري في ظل تراجع معدلات التضخم.

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