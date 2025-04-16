أخبار الاقتصاد اليوم..توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة، توقعات بخفض البنك المركزي للفائدة غدا، 20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج في 7 أشهر
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة التونسي إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
لفتح آفاق استثمارية جديدة، تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب
أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على تعاون كافة جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال هذا القطاع الهام في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق طموحات المواطنين والشباب في إقامة مشروعات لها مردود اقتصادي متميز
هل نجحت مصر في القضاء على السوق السوداء للدولار؟ خبير اقتصادي يوضح
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي مستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مصر منذ 1976 إلى 2024 كانت تعاني من السوق الموازية للدولار.
رئيس شعبة الذهب: سنشهد أرقاما قياسية جديدة في الأسعار الفترة المقبلة
كشفت هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن أسعار الذهب مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل الحرب التجارية العالمية والتعريفات الجمركية الأمريكية.
الاحتياطي الفيدرالي ينتظر المزيد من الوضوح حول تأثير الرسوم
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي "في وضع جيد" يسمح للمسؤولين "بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على السياسة النقدية".
منظمة التجارة العالمية: رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي
حذرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن آفاق التجارة العالمية "تدهورت بشكل حاد" في أعقاب تطبيق نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
توقعات جديدة حول أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية من وكالة فيتش
أعلنت وكالة فيتش عن توقعاتها لأسعار الفائدة القادمة في المركزي الأمريكي والأوروبي، بالتزامن مع اقتراب عقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم للإعلان عن السياسة النقدية.
البنك المركزي الكندي يبقي على أسعار الفائدة عند 2.75%
أبقى بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75 في المئة، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.
مواصفات سيارات هيونداي STARIA الهايبرد بالسوق المصرية
طرح الوكيل المحلي لسيارات هيونداي في مصر، سيارة هيونداي STARIA الهايبرد، متعددة الاستخدامات (MPV) المجهزة بتقنيات ذكية.
20 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج في 7 شهور
استمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج للشهر الحادي عشـر على التوالي في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.
خبيرة مصرفية تكشف توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025 (فيديو)
كشفت رانيا يعقوب الخبيرة المصرفية، عن توقعاتها لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجاري في ظل تراجع معدلات التضخم.
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