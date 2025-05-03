أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 2025.5.3

سعر جرام الذهب عيار 21، ننشر أسعار الذهب وفق آخر تحديث في الأسواق المحلية والصاغة اليوم السبت.

وجاءت أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم السبت 2025-3-3 كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيهًا “بيع”، 5468 جنيهًا “شراء”

سعر جرام الذهب عيار 21 يشهد استقرار نسبى بعض الشيء فى التعاملات المسائية ولم يشهد أي تحركات كبيرة تذكر فى التعاملات المسائية.

اسعار الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيهًا “بيع”، 4610 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3086 جنيها “بيع”، 3073 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37040 جنيه “بيع”، 36880 جنيه “شراء”.

احتياطات الذهب فى روسيا

عززت روسيا احتياطياتها من الذهب إلى مستويات قياسية، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 217.4 مليار دولار بحلول الأول من مارس 2025، ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة عالميًا متجاوزة الصين.

الولايات المتحدة في الصدارة



على الرغم من ذلك، لا تزال الولايات المتحدة أكبر مالك لاحتياطيات الذهب عالميًا، بحوالي 8,133.5 طن، ما يشكل أكثر من 74% من إجمالي احتياطياتها. وتليها ألمانيا، إيطاليا، وفرنسا، حيث تمتلك كل منها أكثر من 2,400 طن من الذهب، ما يمثل أكثر من 70% من احتياطياتها الوطنية.

الطلب العالمي على الذهب

أفاد مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب سجل رقمًا قياسيًا بلغ 4900 طن في 2024، مدفوعًا بارتفاع الاهتمام الاستثماري واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

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