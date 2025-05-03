السبت 03 مايو 2025
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اقتصاد

اختيار أيمن العشري ممثلا لاتحاد الغرف التجارية بمجلس تحديث الصناعة

أيمن العشري
أيمن العشري

أصدرت  وزارة الصناعة  قرارا رقم 98 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة.

 

اختيار رئيس غرفة القاهرة ممثلًا عن اتحاد الغرف بمجلس تحديث الصناعة 


وتضمن القرار إختيار أيمن عشرى مرجان رئيس غرفة القاهرة  ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس أحمد عبد الحميد  رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية" عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة"  ممثلًا عن القطاع الخاص لـ"مواد البناء".
ووجه أيمن العشري الشكر لوزير الصناعة علي هذا الاختيار الذي اعتبره مهمة ومسئولية وطنية جديدة نحو خدمة "مصرنا الغالية".


وقال "العشري" إن "مجلس تحديث الصناعة" له دور هام نحو تطوير وتنمية الصناعات المصرية المختلفة وتوطينها، في ظل التطورات العالمية وتحسين العمليات الإنتاجية والإدارية في الشركات والمصانع ورفع كفاءتها وتنافسيتها وتنظيم برامج تدريبية شاملة تسهدف تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع الصناعي، مما يعزز من قدرتهم على الابتكار والإنتاجية وهذا هو المطلوب في مرحلة البناء والتنمية الحالية في مختلف القطاعات.


ولفت "العشري" الي أهمية تحديث القطاع الصناعى لتحقيق مستهدف إستراتيجية وزارة الصناعة وبما يسهم فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى وتحقيق زيادة فى معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المجلس بجانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية لمختلف القطاعات الصناعية مع التركيز على تقديم المزيد من الخدمات للمنشآت الصناعية في مختلف محافظات مصر.

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