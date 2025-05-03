"الغرف السياحية" يكشف عقوبة مخالفة نظام الحج موسم 2025

كشف إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، عن عقوبة مخالفة نظام الحج خلال العام الحالي، وذلك بعد أزمة الموسم الماضي.

حرمان المخالف من دخول السعودية لمدة 10 سنوات

وأكد: أن المملكة العربية السعودية قررت حرمان المخالف لنظام الحج أو بتأشيرة مخالفة من دخول المملكة لمدة 10 سنوات حتى لو كان يعمل هناك، إلي جانب غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 آلف ريال على من يُخالف التعليمات.

حقيقة تورط شركات سياحية مصرية في أزمة الحج

وأضاف أنه لم يثبت وجود شركة سياحية مصرية واحدة مخالفة العام الماضي لنظام الحج، معقبًا: "لو ثبت أن الشركة ارتكبت مخالفة ستكون العقوبة إلغاء الترخيص بشكل نهائي".

ولفت إلي أن القضاء حسم الأمر العام الماضي وأن ما حدث أن هناك أشخاصا سافروا لأداء العمرة باستخدام الباركود وهو شىء لا تسأل عنه الشركات السياحية المصرية.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة حرة” الذي يقدمه نوح غالي بقناة “الشمس”: قطاع السياحة بريء من تنظيم الحج المُخالف العام الماضي، متابعا: "قطاع السياحة بريء تماما، يمكن شركة أو إثنين اللي تورطتا في الأمر".

وأضاف: أن المملكة العام الحالي رتبت الحج مع دول العالم وليس مصر فقط، بسبب ما حدث العام الماضي، منوهًا إلى أنه تم إيقاف إصدار الباركود الخاصة بزيارة شخصية أو عائلية منذ شهر رمضان الماضي والتنسيق مع الحكومتين المصرية والسعودية في هذا الأمر.

وأوضح أن أغلب المتوفين العام الماضي في الحج كانوا من المصريين، متابعًا: "الحجاج الرسميين من وزارة السياحة ومن جهات تتبع الداخلية لمنع أي شخص من السفر بأي نوع من أنواع التأشيرات إلا لو كان يعمل في السعودية وإقامته في مكة، كما تم إصدار بطاقة رسمية لجميع الحجاج في السعودية، والمُخالف لن يستطيع دخول منطقة المشاعر، محدش هيقدر يدخل المخيمات إلا بعد مسح البطاقة الذكية، ولن يكون هناك تسرب من الجانب المصري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.