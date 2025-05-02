انخفاض أسعار النفط بعد إعلان« أوبك+» زيادة الإنتاج في يونيو

انخفضت أسعار النفط وسط تقرير عن مناقشة «أوبك+» زيادة كبيرة للإنتاج للمرة الثانية، ما أثار المخاوف بشأن تنامي الإمدادات العالمية الذي أدى إلى انخفاض أسعار الخام هذا العام.

دراسة زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل

ووفق «بلومبرج» سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة انخفاضًا 1.6% لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 58 دولارًا للبرميل، منخفضةً بأكثر من 7% خلال الأسبوع، مع بقاء الأسعار بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أوائل 2021.

يشار إلى أن دول "أوبك+" الرئيسية تدرس زيادة أخرى في الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميًا في يونيو باجتماع التحالف الذي تم تقديم موعده يومين إلى 3 مايو.

يهدد اتجاه "أوبك+" لإقرار زيادة كبيرة أخرى في المعروض بزيادة معاناة السوق التي تتعرض لضغوط ناجمة عن ضعف الطلب الصيني ووفرة الإنتاج من خارج التحالف.

انخفاض أسعار النفط نحو 19% العام الحالي

وانخفضت أسعار النفط بنحو 19% هذا العام، ولامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أربع سنوات الشهر الماضي، إذ أثارت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب المخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة.

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