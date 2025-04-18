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خارج الحدود

قرار جديد من ترامب بشأن "صفقة تيك توك" بعد حرب الرسوم الجمركية مع الصين

ترامب وتيك توك، فيتو
ترامب وتيك توك، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صفقة بيع تطبيق “تيك توك” ستُؤجَّل حتى التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الصين، وذلك في خطوة تعكس ربط الملفين التجاري والتقني معًا في إطار الضغوط المتبادلة بين واشنطن وبكين.

يأتي تأجيل الصفقة ضمن إستراتيجية تفاوضية تهدف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب للولايات المتحدة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.


وتوقع ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وقال، ردًّا على سؤال من أحد الصحفيين في شأن احتمال المبادرة بالاتصال بالرئيس الصيني شي جين بينج، “سنبرم اتفاقًا... أعتقد أننا سنعقد اتفاقًا جيدًا جدًّا مع الصين”.

وحثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على التوقف عن ممارسة «ضغوط بالغة» على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وطالبت بالاحترام في أي محادثات تجارية، لكن الجانبين لا يزالان في أزمة في شأن من يتعين عليه أن يبدأ هذه المحادثات، وفق «رويترز».

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