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اقتصاد

يصل لـ 15 جنيها، ارتفاع أسعار الأيس كريم بالأسواق اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار أيس
ارتفاع أسعار أيس كريم، فيتو

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية المستهلك والتاجر، عن ارتفاع أسعار الأيس كريم كيمو. 

يصل ل 15 جنيها، ارتفاع أسعار الأيس كريم كيمو

وأوضح المنوفي أن أسعار الأيس كريم كيمو ارتفعت بما يتراوح من جنيهين إلى 15 جنيهًا باختلاف العبوات. 

أسعار ايس كريم كيمو بعد الزيادة

وعن أسعار ايس كريم كيمو بعد الزيادة أشار إلى أنه جاء كالتالي:
ارتفع سعر أيس كريم ميجا من 15 جنيها إلى 20 جنيهًا. 
ارتفع سعر ميني أوريو استيك من 10 جنيهات إلى 15 جنيها. 
ارتفع سعر ميني كيت كات استيك من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا. 
ارتفع سعر مورو استيك من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا. 
ارتفع سعر دولسي سوس استيك من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات. 
ارتفع اسكويز استيك من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات. 
ارتفع سعر كونو كادبورى من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا. 

ارتفاع أسعار لبن نيدو ونسكويك

وكان  حازم المنوفي، قد أعلن سابقًا، عن رفع أسعار لبن نيدو ظرف وزن 25 جرامًا نحو جنيهين. 
 ارتفاع أسعار نيدو جنيهين في الأسواق

وأوضح (المنوفي) أن سعر نيدو لبن وزن 25 جرامًا ارتفع من من 10 جنيهات إلى 12 جنيها. 

ارتفاع سعر نسكويك بقيمة جنيهين

ظرف نسكويك ارتفع بقيمة جنيهين من 5 إلى 7 جينهات فى الأسواق المحلية وفقا للمعلن من شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.

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