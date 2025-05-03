«أوبك بلس» ترفع إنتاج النفط إلى 411 ألف برميل يوميا

أوبك، كشفت أوبك عن زيادة فى الإنتاج اليومي للنفط تصل إلى 411 ألف برميل خلال يونيو القادم ، تم الاعلان عنها اليوم السبت خلال اجتماع اوبك + ،حيث أقرت الزيادة كل من السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر.

بيان أوبك لضبط السوق السليمة

وكشف بيان أوبك إنه وفي ضوء أساسيات السوق السليمة الحالية، والتي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، ووفقًا للقرار المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 لبدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، ستُنفذ الدول الثماني المشاركة تعديلًا للإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا في يونيو 2025، بدءًا من مستوى الإنتاج المطلوب في مايو 2025، ويعادل هذا التعديل ثلاث زيادات شهرية كما هو موضح في الجدول أدناه:

وقالت المنظمة في البيان الصحفي إن الزيادات التدريجية قد يتم تعليقها أو إلغاؤها وفقا لتطور ظروف السوق.

هذا وسيتم عقد الاجتماع المقبل لأوبك+ في الأول من يونيو.

تاريخ إنشاء أوبك بلس

أُنشئت "أوبك بلس" يوم 30 نوفمبر 2016، ووقعت اتفاقا مع 10 دول منتجة للنفط غير الأعضاء الأساسيين، أبرزها روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وباتوا يعرفون من حينها بـ"أوبك بلس".

أعلنت المنظمة هدفها وهو "تنسيق وتوحيد السياسات النفطية بين الدول الأعضاء" لتأمين التسعير للمنتجين، والإمدادات للمستهلكين، والعائد على رأس المال للمستثمرين.

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