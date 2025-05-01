ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 10 أضعاف خلال 20 عاما

قال المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، اليوم الخميس، إن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية تجاوز حاجز 400 مليار دولار أمريكي العام الماضي، ما يعزز مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية على مدى سنوات عديدة.

التبادل التجاري بين الصين والدول العربية

وصرح رن هونغ بين، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، أن حجم التجارة بين الجانبين شهد نموا كبيرا خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع من 36.7 مليار دولار أمريكي في العام 2004 إلى أكثر من 400 مليار دولار في 2024، ما يمثل زيادة تفوق عشرة أضعاف، بحسب إرم بيزنس.

مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب

وفي كلمة ألقاها خلال الدورة الـ11 لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب، والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، أضاف هونغ بين أن الاستثمارات المتبادلة بين الصين والدول العربية، تشمل قطاعات متنوعة، أبرزها النفط والغاز، البنية التحتية، التصنيع، الطاقة الجديدة، الرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية.

ولفت هونغ إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت توسيع التعاون بين الصين والدول العربية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والفضاء، ما أسهم في تعزيز التكامل بين سلاسل الصناعة والتوريد لدى الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.