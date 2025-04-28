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اقتصاد

وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

أيمن العشري خلال
أيمن العشري خلال فعاليات الملتقى

 التقى وزير الصناعة السعودي خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري بالسعودية المقام حاليا بالمملكة، أيمن العشري رئيس  غرفة القاهرة التجارية، في حضور رئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات السعودية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

 وأكد "العشري" أهمية هذا الملتقى في زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية خلال الفترة القادمة في ظل التوجهات الرئاسية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

 

تحقيق رؤية القيادة السياسية في البلدين

 وأضاف "العشري" أن الملتقى يأتي لتحقيق رؤية القيادة السياسية في البلدين لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتنمية العلاقات في كافة المجالات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة إن هذا الملتقى يأتي في وقت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات العالمية التي تتطلب تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها بشكل مستمر.

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 وأعرب "العشري" عن تفائله بوجود نتائج إيجابية سريعة لهذا الملتقى في ظل التفاف مسئولي ورجال الأعمال في البلدين حوله ودعمه مما يساهم في دعم اقتصاد البلدين، خاصة وجود لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين والسعوديين خلال الملتقى الذي اعتبره نقطة انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية المصرية السعودية.

ويقام الملتقى الصناعي السعودي المصري خلال الفترة من 27 إلى 29 من شهر أبريل الجاري.

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