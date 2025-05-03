بعد فرض غرامات على المنصة، الصين تكشف حقيقة تسريب بيانات مستخدمي تيك توك

أعلنت الصين اليوم السبت أنها لم تطلب من شركات عاملة في مجال التكنولوجيا تسليم بيانات بعد فرض غرامة باهظة على« تيك توك» بسبب طريقة إدارتها لبيانات الأوروبيين الشخصية.

وصدرت في حق شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة غرامة قدرها 530 مليون يورو بتهمة نقل بيانات المستخدمين من أوروبا إلى الصين والفشل في ضمان حمايتها ضد نفاذ السلطات الصينية إليها.

حماية البيانات الايرلندية



وأصدرت الغرامة هيئة حماية البيانات الايرلندية التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي لأن المقر الأوروبي لشركة تيك توك، شأنها شأن معظم شركات التكنولوجيا العملاقة، يقع في أيرلندا.



وزارة الخارجية الصينية



وفي أعقاب الغرامة، قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن بكين "لم ولن تطلب أبدا من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين البيانات من خلال وسائل غير قانونية".



ودعت بكين الاتحاد الأوروبي وايرلندا أيضا إلى "توفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من كل البلدان".



وتواجه تيك توك التابعة لمجموعة بايت دانس الصينية، تدقيقا متزايدا في بلدان عدة بسبب مخاوف من نفاذ الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدميها واتهامات تطال المنصة بالمساعدة في نشر معلومات مضللة.



وحظرت دول عدة المنصة لفترات متفاوتة، بينها باكستان ونيبال وفرنسا في أراضي كاليدونيا الجديدة.

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