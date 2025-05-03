واتساب يعلن عن طرح عدد من الإيموجى الجديدة، تعرف عليها

تحديثات واتساب الجديدة 2025، أعلن تطبيق المراسلة الشهير "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، رسميًا اليوم السبت عن نيته لطرح تحديث جديد لمستخدمي نظام أندرويد.

ويتمثل الطرح الجديد المعلن عنه من قبل واتساب هو إضافة عدد 8 رموز إيموجي جديدة من والتى تعبر عن الشتاء والتعب والإرهاق.

شعار الايموجى

رموز الإيموجي الجديدة

تحديثات واتساب 2025، وتشمل الإيموجي الجديد المعلن عنها:" وجهًا متعبًا مع انتفاخات تحت العينين، ليُعبّر عن التعب أو الإرهاق العاطفي بطريقة فكاهية، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات "واتساب".

وتشمل رموز الإيموجي الجديدة أيضًا بصمة الإصبع، وشجرة بلا أوراق ترمز للشتاء والجفاف، وخضروات جذرية مثل اللفت والشمندر.

وتتضمن رموز الإيموجي الجديدة كذلك القيثارة، والمجرفة، وبقعة أو رذاذ، وعلم جزيرة سارك، وهي جزيرة صغيرة من جزر القنال الإنجليزى.

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