الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

صحيفة عبرية: إسرائيل رفضت مقترح هدنة غزة لتوسيع عملياتها العسكرية بالقطاع

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم في تقرير، اليوم الجمعة، أن سبب فشل التوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة هو إصرار إسرائيل على توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.

 إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء برفضها مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتراجعها عن الشروط التي تم التوافق عليها في الأيام الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل أبدت رغبتها في الإبقاء على وجود قواتها داخل القطاع حتى نهاية العام الجاري وتوسيع نطاق عملياتها العسكرية.

وأمس الخميس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قيادة الاحتلال السياسية وافقت على المضي قدما في المرحلة الثانية من الحرب على غزة.

جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته العسكرية في غزة 

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم تعبئة الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا للمرحلة الثانية من الحرب وستعمل القوات في أماكن لم تعمل فيها من قبل.

ويأتي ذلك بعد تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة والسيطرة على مناطق جديدة في القطاع وذلك بزعم الضغط على حركة حماس للقبول بصفقة الرهائن التي تريدها إسرائيل.

وفضل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب في قطاع غزة عن إعادة الأسرى الإسرائيليين، حيث لم يوافق على مقترحات الوسطاء بوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.

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إسرائيل غزة جيش الاحتلال

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