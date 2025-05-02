الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: 25 صاروخا باليستيا أطلقت من ‎اليمن منذ استئناف الحرب على غزة

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة: إن 25 صاروخا باليستيا أطلقت من ‎اليمن منذ استئناف الحرب علي قطاع غزة.

 

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

 

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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اليمن الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال القوات الأمريكية ترامب الحوثيين

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