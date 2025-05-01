الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي و2 مليون شخص يعانون الجوع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر منظمة الصحة العالمية، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، و2 مليون شخص في القطاع يعانون من الجوع.

الصحة العالمية تحذر من الوضع الكارثي في غزة 

وأضاف أدهانوم، في حديثه مع الصحفيين: أن تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها ونشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، في بيان، إن 91% من الفلسطينيين بقطاع غزة يواجهون أزمة غذائية بعد مرور شهرين على إغلاق إسرائيل المعابر.

مسؤول فلسطيني يدعو الأمم المتحدة لإعلان رسمي عن حالة المجاعة

وأضاف منير البرش: أن 92% من الأطفال والمرضعات بغزة يعانون من نقص غذائي حاد جراء الحصار الإسرائيلي ما يشكل تهديدا مباشرا على حياتهم ونموهم.

وتابع: 65% من الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة صالحة للشرب جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة العالمية غزة إسرائيل الأمم المتحدة

مواد متعلقة

مدير صحة غزة يدعو الأمم المتحدة لإصدار إعلان رسمي عن حالة المجاعة بالقطاع

الصحة العالمية: 2 من كل 3 أطفال يحصلون على تطعيم الروتا في إقليم شرق المتوسط
ads

الأكثر قراءة

النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

إصابة أحد مسئولي مصايف الإسكندرية بأزمة قلبية فور قرار المحافظ باستبعاده

زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد

زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

بعد وصول الاقتصاد العالمي لمرحلة الركود، رسالة قوية من ساويرس لـ ترامب

كولر يغازل الأهلي بـ"ستوري" عبر إنستجرام

تصدى لمراودتها عن نفسه، سيدة تنهي حياة ابن جارها انتقاما منه بالإسماعيلية (فيديو)

صحيفة برتغالية: مدرب بورتو السابق مرشح لتدريب الأهلي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، هل يوجد دعاء أو أذكار مخصصة عند الطواف بالبيت، وما حكمها؟

أول الأشهر الحرم، الأزهر يوضح فضائل شهر ذي القعدة

معجزة سيدنا نوح كما وردت في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية