الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

عدوان جديد للطيران الأمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء

عدوان جديد للطيران
عدوان جديد للطيران الأمريكي على صنعاء، فيتو

نفذت مقاتلات أمريكية، اليوم الجمعة، غارات على جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء وضواحيها، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليا.


وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت غارتين على جبل عطان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي العاصمة.

وأضاف أن غارة جوية أمريكية استهدفت مبنى في منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء.


وذكر المصدر أن مقاتلات أمريكية قصفت بغارة موقعا لـ"الحوثيين" في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.

ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية سلسلة غارات على محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن)، استهدفت مديرية خب والشعف شمال شرقي الجوف، فيما استهدفت 5 غارات أخرى محيط مدينة صعدة (شمال غربي البلاد)، حسب وسائل إعلام "الحوثيين".


ويوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "الحوثي" ارتفاع ضحايا غارات أمريكية استهدفت مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء (وسط اليمن) إلى 12 قتيلًا و4 جرحى، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة مقتل 68 مهاجرًا إفريقيًّا غير شرعي وإصابة 47 آخرين، إثر قصف جوي أمريكي على مركز إيواء في محافظة صعدة.


وكانت جماعة "الحوثي" قد أعلنت في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًّا على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.

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