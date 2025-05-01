ستدفعون الثمن وتم تحذيركم مسبقا، وزير الدفاع الأمريكي يهدد إيران بسبب الحوثيين

وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، تحذيرًا شديد اللهجة إلى إيران على خلفية الهجمات الأخيرة التي شنتها الحوثيين المدعومة من طهران ضد القوات الأمريكية في البحرين العربي والأحمر.

وأكد أن واشنطن تتابع من كثب «الدعم القاتل» الذي تقدمه إيران لهذه الجماعات، ولن تترك التصعيد يمر دون رد.

وقال هيجسيث في تدوينة عبر منصة "إكس" مساء الأربعاء، موجها حديثه لإيران: «نرصد دعمكم القاتل للحوثيين، ونعلم تمامًا ما تفعلونه».

وأضاف: «أنتم تدركون جيدًا ما تستطيع القوات المسلحة الأمريكية القيام به — وقد تم تحذيركم مسبقًا».

واختتم قائلا: «سوف تدفعون الثمن، في الزمان والمكان اللذين نختارهما نحن».

وجاءت التصريحات الأمريكية بعد ساعات من إعلان الحوثي تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف حاملة الطائرات الأمريكية «فينسون» وعددًا من القطع المرافقة لها في البحر العربي.

ووصفت الجماعة العملية بأنها «رد على العدوان الأمريكي المتواصل ضد اليمن»، على حد زعمها.

وتزامن الهجوم مع إعلان الحوثيين عن عملية مماثلة نُفذت في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات «ترومان»، زاعمين أنهم تمكنوا من إحباط هجوم جوي أمريكي كان يستهدف مواقع في اليمن.

وتوعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بمواصلة استهداف «الأهداف المعادية» طالما استمرت العمليات الأمريكية في المنطقة، مؤكدًا أن المعركة «لن تتوقف».

في تصعيد اعتبرته واشنطن انعكاسًا مباشرًا للدور الإيراني في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

يأتي ذلك بعدما أعلن البنتاجون أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد الحوثيين منذ منتصف مارس.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل، في بيان أصدره بمناسبة مرور 100 يوم على عمل وزارة الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، أن الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) منذ 15 مارس أدت إلى مقتل مقاتلين وقادة من الحوثيين، وأسهمت في إضعاف قدراتهم العسكرية.

وأشار البيان إلى أن العدد المعلن يمثل زيادة عن بيان سابق صادر عن القيادة المركزية يوم الأحد الماضي، والذي أفاد بأن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 800 هدف.

وقال مسؤولون في البنتاجون إن الضربات ستتواصل إلى حين توقف الجماعة عن تنفيذ هجمات ضد السفن العسكرية والتجارية التي تعبر الممرات البحرية في البحر الأحمر ومحيطه.

وهدد الرئيس ترامب باستهداف الجهات الداعمة للحوثيين في إيران إذا لم تتوقف الهجمات البحرية، في خطوة تشير إلى تصعيد محتمل في حال استمرت الاعتداءات.

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