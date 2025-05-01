عدوان أمريكي جديد على مواقع "الحوثيين" شمالي اليمن

جدد الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، قصفه الجوي على جماعة "الحوثي" اليمنية، مستهدفًا بغارات مناطق سيطرتها في محافظة صعدة ومحافظة الحديدة شمالي وغرب البلاد، وذلك ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.



وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "الحوثي" أن "العدو الأمريكي شن 3 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة"، مشيرًا إلى أن "عدوانًا أمريكيًّا استهدف بغارة مديرية الحوك في محافظة الحديدة".

ولم تورد "الحوثيين" تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي، وما إذا ألحق خسائر في صفوف الجماعة.



ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من إعلان "الحوثيين" مهاجمة قواتها حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون" في البحر العربي، وأهدافًا عسكرية في تل أبيب (وسط إسرائيل) وآخر وصفته الجماعة بـ"الحيوي" في عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرات مسيرة.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "الحوثيين" ارتفاع ضحايا غارات أمريكية استهدفت مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء (وسط اليمن) إلى 12 قتيلًا بينهم نساء وأطفال و4 جرحى، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة مقتل 68 مهاجرًا إفريقيًّا غير شرعي وإصابة 47 آخرين، إثر قصف جوي أمريكي على مركز إيواء في محافظة صعدة.



وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردًا على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.

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