محلل الأداء السابق للأهلي: سأواصل دعم الفريق بكل فخر

حرص ياسين ميكاري محلل الأداء بالجهاز الفني لـ مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على توديع القلعة الحمراء والجماهير بعد رحيلهم عن تدريب الفريق.

وقال ياسين ميكاري عبر بيان رسمي " شكرًا لك، يا أهلي، كل شيء في الحياة له فصوله وبالنسبة لي، ينتهي الآن فصل خاص وقوي للغاية.

وواصل: “بعد سنوات رائعة في النادي الأهلي، حان وقت الوداع. لقد كانت رحلة مليئة بالعمل خلف الكواليس، مليئة بالشغف بالتفاصيل، بالتحليلات، والاستراتيجيات، والنجاحات التي لا تُنسى، والتي ستبقى دائمًا في قلبي”.

وأكمل: “كمحلل أداء، كان من دواعي فخري أن أُسهم يوميًا في إعداد فريقنا بأفضل طريقة ممكنة لكل تحدٍ، لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أعمل مع مارسيل كولر، والجهاز الفني بالكامل، وهذا الفريق الرائع في بيئة تسودها الشغف، والدقة، والوحدة القوية”.

وتابع: “شكري الخاص للاعبين الذين أظهروا الثقة والانفتاح تجاه عملنا، وشكر كبير أيضًا للجهازين الفني والإداري، ولكل موظفي النادي الأهلي، ولرئيس النادي ومجلس الإدارة على إيمانهم ودعمهم”.

وزاد: “بالطبع، كرة القدم ليست فقط عن الانتصارات، بل أيضًا عن التحديات التي تُشكلنا، لكن ما يبقى في قلبي أكثر من أي شيء هو الامتنان، للتجارب، وللأشخاص، ولدعم الجماهير المذهل الذي يجعل الأهلي ناديًا فريدًا بحق”.

واختتم: “رغم أن وقتي هنا ينتهي، سأواصل دعم الأهلي بكل فخر، وأتمنى للنادي، واللاعبين، والجماهير، ولكل من هو جزء من هذه المنظومة، كل التوفيق دائمًا، شكرًا لك يا أهلي! شكرًا، لأفضل جمهور”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبل

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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