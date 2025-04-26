مصطفى عبده لـ كولر بعد تصريحه عن التعادل مع صن داونز: أنت شارب حاجة (فيديو)

هاجم مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، عقب وداع الفريق لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال مصطفى عبده في تصريحات تليفزيونية: "مش عارفة كولر بيعاند ليه ومين؟ عايز تمشي غور بقى خلاص تعبنا أنت عيِّشت الجمهور في نكد، لا قرأ الماتش كويس ولا التشكيل كويس ولا التغييرات.

وتابع: اية يعني كسب 11 بطولة!! الأهلي وفر له كل شيء والنهارده بيقول بعد المباراة أنا اتعادلت، أنت شارب حاجة".

وأتم مصطفى عبده: رحيل كولر مكسب للاعبين وهو خسرنا لاعبيه كتير مش عاجبه معلول ولا ديانج ولا عبد القادر.

مصطفى عبده🗣: مش عارفة كولر بيعاند ليه ومين؟ عايز تمشي غور بقى خلاص تعبنا أنت عيشت الجمهور في نكد، لا قرأ الماتش كويس ولا التشكيل كويس ولا التغييرات...كسب 11 بطولة!! الأهلي وفرله كل شيء...النهاردة بيقول أنا اتعادلت، أنت شارب حاجة..رحيل كولر مكسب للاعبين

pic.twitter.com/he1kTgdrbx — المدرج الأهلاوي (@AlAhlyModarg) April 25, 2025



وطالب مصطفى عبده بضرورة رحيل مارسيل كولر عن تدريب الفريق محذرًا الإدارة من غضب الجمهور، مشيرًا إلى أنه أنه لا يصح استمراره.

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