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الدوري الليبي يحكمه الأهلي المصري اليوم، وكهربا يتحدى حسام البدري في طرابلس

كهربا يتحدي حسام
كهربا يتحدي حسام البدري، فيتو

 يراقب جماهير الكرة المصرية اليوم المباراة بين  الاتحاد وأهلي طرابلس في الدوري الليبي، التي تقام اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، والتي يشارك فيها نادي الأهلي المصري، لكن من خارج الخطوط.

الدوري الليبي يحكمه الأهلي المصري

 وبرغم أن مباراة اليوم بين الاتحاد وأهلي طرابلس في الدوري الليبي، لكن لأول مرة سيشارك الأهلي المصري في المباراة بالمدرب حسام البدري، مدرب الأهلي طرابلس الليبي، والمدرب كارلوس جاريدو، مدرب الاتحاد، وقادا تدريب النادي الأهلي المصري قبل ذلك، بالإضافة لوجود اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، اللاعب السابق للأهلي والاتحاد الليبي حاليًا، والذي يواجه المدرب حسام البدري، اليوم الثلاثاء في الدوري الليبي.    

كارلوس جاريدو وحسام البدري، فيتو
كارلوس جاريدو وحسام البدري، فيتو

 وأكد عدد من المحللين الرياضيين أن قمة اليوم في الدوري الليبي تُعتبر قمة نارية ليبية، لكن بطابع مصري، فلأول مرة في تاريخ المواجهات بين الغريمين التقليديين في ليبيا "الاتحاد والأهلي طرابلس"، التي تمتد لأكثر من 60 عامًا، سيكون الأهلي المصري حاضرًا، ولكن من خارج الخطوط. 

جاريدو وكهربا يواجهان حسام البدري اليوم

 وأوضح المحللون الرياضيون أن “الإسباني كارلوس جاريدو، مدرب الاتحاد، والمدرب المصري حسام البدري، مدرب الأهلي طرابلس، كلاهما سبق له قيادة النادي الأهلي في مصر، ويتواجهان اليوم في قمة الدوري الليبي”.

ويتقابل اليوم الثلاثاء كارلوس جاريدو وحسام البدري في مباراة قوية بين الاتحاد وأهلي طرابلس في ديربي قطبي طرابلس، بالدوري الليبي، والذي يعتبر يوم الصراع الأزلِي للكُرة الليبية.

حسام البدري مدرب أهلي طرابلس، فيتو
حسام البدري مدرب أهلي طرابلس، فيتو

 ويلتقي الاتحاد وأهلي طرابلس في إطار الجولة الثالثة من مرحلة السداسي الأول بالدوري الليبي، الذي يدربه كارلوس جاريدو ويلعب فيه محمود كهربا، يدخل الديربي الليبي لكن مهزوزًا، وأقل حظًا بعد الخسارة المدوية بـ رباعية أمام السويحلي. 

حيث خلفت الخسارة الشكوك التي خيمت على الفريق، بينما "الأهلي طرابلس"، الذي يدربه حسام البدري، يدخل فائزًا، في الجولة الأخيرة بالدوري الليبي بثلاثية أمام جماهيره، ويبحث عن فوز آخر نحو صدارة الدوري الليبي.

 

موعد مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري الليبي

 وتقام المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت ليبيا، وتقام المباراة على ملعب طرابلس الدولي، ومع صافرة انطلاقة الديربي كهربا ضد البدري، مواجهة مصرية خاصة في ديربي الاتحاد والأهلي بالدوري الليبي.

كهربا يواجه أهلي طرابلس في الدوري الليبي، فيتو
كهربا يواجه أهلي طرابلس في الدوري الليبي، فيتو

يقود لاعب الأهلي السابق محمود كهربا فريق الاتحاد في المباراة، التي يخوضها اليوم، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ضد نظيره أهلى طرابلس في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة السداسي الأول فى بطولة الدوري الليبى الممتاز. 

ويقام ديربي الاتحاد ضد أهلي طرابلس على أرض ملعب "طرابلس الدولى"، ويشهد منافسة قوية بين الفريقين على حصد ثلاث نقاط، ففي الوقت الذي يطمح فيه اللاعب كهربا في قيادة الاتحاد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم فإن البدري يبحث عن الثلاث نقاط.

ويقع الاتحاد في المجموعة الثانية برفقة أهلي طرابلس والمدينة والسويحلي والاتحاد والأولمبي والاتحاد المصراتى.

أرقام كهربا في الدوري الليبي منذ انتقاله من الأهلي

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