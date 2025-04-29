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رياضة

زد يكشف موقف مصطفى العش من المشاركة في كأس العالم للأندية مع الأهلي

مصطفى العش، فيتو
مصطفى العش، فيتو

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد إف سي، مصير اللاعب مصطفى العش المعار للأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية رفقة القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

 

موقف مصطفى العش

وقال صلاح الدين، في تصريحات إذاعية، إن مصطفى العش استخرج تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية ويخوض منافسات كأس العالم للأندية.


وأضاف: "الأهلي يريد الاحتفاظ بخدمات مصطفى العش، ونعمل على ضم مدافع جديد قبل بداية الموسم حال التعاقد معه نهائيا".

وتابع: "عقد الإعارة لا يشمل بندا للشراء، ولكن الأهلي وزد يملكان قرارا مشتركا بشأن اللاعب".

وأوضح: "رحيل العش أثر بالسلب على الفريق خاصة مع بعض الإصابات، وأن الفريق يسعى لضم مدافع جديد".

وأشار: "زد أخطأ بعدم بيع بعض اللاعبين بعد وصول عروض تصل إلى 280 مليون جنيه من الأهلي والزمالك وأندية خارج مصر".

وأتم قائلا: "زد لا يفتح خزائن وميزانيات، وأعلى لاعب يحصل على 7 أو 8 ملايين جنيه، ونعتمد في سياستنا على الشباب، بالإضافة إلى بعض لاعبي القسم الثاني".

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