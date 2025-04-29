فوائد البردقوش، يقوي المناعة ويخفف الالتهابات بالجسم

فوائد البردقوش، البردقوش من الأعشاب العطرية الشهيرة التى عرفت منذ قديم العصور وكان يستخدم في الطب القديم لفاعليته فى علاج العديد من الأمراض.

وفوائد البردقوش، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البردقوش من النباتات العطرية الطبية التي تنتمي إلى فصيلة النعناعيات، وعُرف البردقوش منذ العصور القديمة، حيث استخدم في الطب التقليدي عند المصريين واليونانيين والرومان، لما له من خصائص علاجية عديدة،ويُزرع البردقوش بكثرة في المناطق الدافئة مثل دول حوض البحر المتوسط، وله رائحة عطرية مميزة وطعم حلو مائل إلى المرارة.

وأضافت منى، يحتوي البردقوش على مجموعة من الزيوت الطيارة، مثل الكارفاكرول والثيمول، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، الفلافونويدات، التانينات، والأحماض الفينولية، مما يجعله غني بالعناصر الفعالة المفيدة للصحة.

فوائد البردقوش الصحية

فوائد البردقوش الصحية

وتابعت، أن من فوائد البردقوش التى تدفعنا لتناوله:-

يُعتبر البردقوش من أفضل الأعشاب المستخدمة لتحسين الهضم، إذ يساعد على تخفيف الانتفاخات والغازات، علاج عسر الهضم، وتحفيز إفراز العصارات الهضمية، وتهدئة تقلصات الأمعاء والمعدة.

يساهم البردقوش في تعزيز صحة القلب بفضل خصائصه التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، تحسين الدورة الدموية، تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع.

يحتوي البردقوش على مضادات أكسدة قوية تقوي مناعة الجسم ضد الالتهابات والأمراض المزمنة، كما أن خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات تجعله خيار طبيعي للوقاية من العدوى.

من الاستخدامات التقليدية الشهيرة للبردقوش، دوره في تنظيم الهرمونات الأنثوية، حيث يساعد على تنظيم الدورة الشهرية، كما يخفف من أعراض متلازمة تكيس المبايض، ويساهم في تهدئة الأعراض المصاحبة لانقطاع الطمث.

يتميز البردقوش بتأثير مهدئ للأعصاب، مما يجعله مناسبًا لعلاج الأرق واضطرابات النوم، والقلق والتوتر العصبي، ونوبات الاكتئاب الخفيفة.

تُعد الخصائص المضادة للالتهابات من أبرز مزايا البردقوش، حيث يمكن أن يساعد في تخفيف التهابات المفاصل والروماتيزم، تهدئة الالتهابات الجلدية عند استخدامه موضعيا.

يساعد استنشاق بخار البردقوش أو شربه على شكل شاي في تخفيف أعراض نزلات البرد، وعلاج احتقان الأنف والتهاب الجيوب الأنفية، وتهدئة السعال وطرد البلغم.

مضاد للأكسدة يحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

مُدر للبول يساعد على طرد السموم من الجسم عن طريق زيادة إدرار البول.

مضاد للتشنجات، حيث يخفف من التشنجات العضلية والآلام المصاحبة لها.

طريقة استخدام البردقوش

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن الاستفادة من البردقوش بطرق متعددة، منها:

شربه كشاي عن طريق نقع أوراقه المجففة في ماء ساخن.

إضافته كتوابل إلى الأطعمة المختلفة.

استخدام زيته العطري في جلسات العلاج بالروائح أو في تدليك الجسم.

استنشاقه مع البخار لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي.

محاذير تناول البردقوش

وأضافت منى، أنه على الرغم من فوائد البردقوش الكثيرة، إلا أن هناك بعض التنبيهات التي يجب الانتباه إليها، حيث لا يُنصح باستخدامه بكميات كبيرة أو لفترات طويلة دون استشارة طبية، ويُفضل للنساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل تناوله، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل أدوية تخثر الدم أو أدوية الضغط.

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