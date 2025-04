6 مشاريع موسيقية جديدة بعالم "الكيبوب" في شهر مايو

أعلن عدد من فناني الكيبوب عن إصدار ألبوماتهم وأغاني منفردة في شهر مايو القادم، وجاءت على رأس هذه القائمة كلًا من آر أم عضو فرقة BTS وفرقة TXT وفرقة RIIZE وبيكهيون نجم فرقة EXO.

آر أم يتعاون مع تابلو بأغنية جديدة

أعلنت شركتا HYBE وOURS رسميًّا عن تعاون موسيقى جديد يجمع بين آر إم، قائد فرقة BTS، والفنان تابلو عضو فرقة Epik High، في أغنية بعنوان "Stop the Rain"، والتي ستطرح رسميًا في 2 مايو 2025 في الساعة الـ 1:00 ظهرا بتوقيت كوريا الجنوبية.

هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين الفنانين؛ حيث سبق لهما أن عملًا معًا في أغنية "All Day" ضمن ألبوم آر إم المنفرد Indigo والذي نال استحسانًا نقديًّا واسعًا. إلا أن "Stop the Rain" تحمل وعودًا مختلفة تمامًا، وتوصف بأنها عمل عاطفي عميق يمزج بين الشعر الغنائي والفلسفة الذاتية، وهو ما يعرف عن أسلوبي تابلو وآر إم.

مشروع أغنية "Stop the Rain" يأتي ضمن تحضيرات تابلو لعدة أعمال منفردة بعد جولة pik High العالمية، في حين يواصل آرام أنشطته الفنية بالتوازى مع خدمته العسكرية، مما يجعل هذا التعاون محط اهتمام خاص من الجمهور والنقاد على حد سواء.

فرقة TXT تعود بأغنية بطابع رومانسي

أعلنت وكالة BIGHIT MUSIC عن عودة فرقة TXT مع أغنية رقمية جديدة بعنوان "Love Language"، والمقرر إصدارها في 2 مايو 2025، الساعة 1 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية.

الأغنية الجديدة ستكون مزيجًا من الأفرو هاوس مع لمسة من الطاقة المنعشة المميزة لفرقة TXT، مما يوحى بأن الأغنية ستكون مفعمة بالحيوية والإثارة.

بيكهيون يعود يشكل جديد بألبوم مصغر

كشف بيكهيون عن فيديو تشويقي يعلن فيه عن إصدار ألبومه المصغر الخامس "Essence of Reverie"، والمقرر إصداره في 19 مايو.

ويمثل هذا أول ألبوم لبيكهيون منذ ثمانية أشهر منذ إصدار ألبوم "Hello, World" في سبتمبر الماضي، وأول عودة له منذ تعاونه مع المغني وكاتب الأغاني الأمريكي UMI في أغنيته الرقمية المنفردة "Do What You Do" في مارس.

كيم جاي جونغ يعود بجمال الفوضى

يستعد النجم الكوري كيم جاي جونغ لإطلاق ألبومه الجديد "Beauty in Chaos"، حيث كشف عن ملصق تشويقي مثير يلمح إلى عودته القوية إلى الساحة الفنية.

من المقرر إطلاق الألبوم في 19 مايو الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، ويتطلع المعجبون بشدة إلى هذه العودة المرتقبة تابعوا آخر التحديثات حول عودة كيم جاي جونغ القوية.

فرقة RIIZE تعود بعد عام بألبوام كامل

تستعد فرقة RIIZE لعودتها الكبيرة إلى الساحة الموسيقية، حيث أعلنت عن موعد إطلاق ألبومها الكامل الأول ODYSSEY". بعد غياب دام عامًا تقريبًا، ينتظر المعجبون بفارغ الصبر عودة الفرقة

في 28 أبريل، كشفت RIIZE عن موعد عودتها المرتقبة، حيث من المقرر إطلاق ألبوم "ODYSSEY" في 19 مايو الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية. هذا الحدث الموسيقى الكبير ينتظره عشاق الفرقة بفارغ الصبر، حيث سيشهد إطلاق الألبوم الكامل الأول للفرقة.

الإثارة حماس المعجبين، كشفت RIIZE عن مقطع تشويقي سينمائي ملحمي لألبوم ODYSSEY"، يظهر الجانب الملحمي والمتقن للفرقة. يمكن للمعجبين الآن مشاهدة المقطع التشويقي والاطلاع على صورة التشويق الأولى للألبوم.

جايتشان يعلن عن عودته المنفردة

يستعد جايتشان من DKZ لعودته المنفردة الكبيرة إلى الساحة الموسيقية، حيث أعلن عن موعد إطلاق ألبومه المنفرد الثاني "2.JCFACTORY Vol". بعد غياب دام عاما واحدًا وثمانية أشهر منذ ظهوره المنفرد الأول بألبوم JCFACTORY" في سبتمبر 2023 ينتظر المعجبون بفارغ الصبر عودة جايتشان بفارغ الصبر.

وكشف جايتشان عن موعد عودته المرتقبة، حيث من المقرر إطلاق الألبوم في 16 مايو الساعة 6 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية. هذا الحدث الموسيقى الكبير ينتظره عشاق جايتشان بفارغ.

يتوقع أن يظهر جايتشان نموًا فنيًّا كبيرًا في ألبومه الجديد "2.JCFACTORY Vol"، حيث سيشهد الألبوم تعاونات وتقنيات إنتاج جديدة. يذكر أن جايتشان شارك في كتابة وإنتاج وتأليف الأغاني في ألبومه السابق، مما يوحى بأن الألبوم الجديد سيكون مليئا بالعروض الموسيقية القوية والقصص الإبداعية.

