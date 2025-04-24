تعاون جديد بين ليسا وفرقة Maroon 5 الأمريكية (صور)

أعلنت فرقة البوب الأمريكية الشهيرة Maroon 5 عن تعاون جديد مع نجمة الكيبوب ليسا، عضوة فرقة BLACKPINK من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت شائعات التعاون في الانتشار بعد أن نشرت فرقة Maroon 5 صورة غامضة على حسابها الرسمي في إنستجرام، تُظهر رجلًا وامرأة يقفان من الخلف في مشهد ليلي لمدينة. الصورة التي لم يرافقها أي توضيح رسمي، دفعت المعجبين إلى إطلاق موجة من التكهنات، مؤكدين أن الشخصين في الصورة هما آدم ليفين، المغني الرئيسي للفرقة، وليسا، استنادًا إلى ملامح الشكل وتصفيفة الشعر.

أثارت الصورة اهتمامًا واسعًا، لا سيما بعد أن لاحظ معجبو BLACKPINK أن أحد المصورين المرتبطين بـ Maroon 5 بدأ بمتابعة حسابات ليسا وبعض أعضاء فريقها، إلى جانب تفاعل Maroon 5 مع منشور قديم للفنانة على إنستجرام حول ظهورها الأخير في مهرجان Coachella 2025. كما تداول المعجبون تصريحات سابقة لأعضاء الفرقة الأمريكية ألمحت إلى عمل فني جديد سيتم الكشف عنه قريبًا.

وبحسب تقرير نشره موقع “Times of India”، يوجد تعاون كبير بين النجوم ضمن ألبوم جديد فرقة Maroon 5، يُنتظر طرحه في النصف الثاني من عام 2025، وقد تشكّل مشاركة ليسا إحدى أبرز مفاجآته.

لاقى هذا الاحتمال ترحيبًا واسعًا في أوساط جمهور الكيبوب حول العالم الذين أعربوا عن حماسهم لهذا الدمج الموسيقي الثقافي. وتصدّر هاشتاج “LISAXMAROON5” قوائم الترند في عدد من دول العالم، حيث عبّر المعجبون عن أملهم في رؤية تعاون عالمي يعكس تطور ليسا كفنانة مستقلة.

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