ظهور مفاجئ لروزي بحفل فرقة Coldplay في كوريا الجنوبية (فيديو)

شهد جمهور فرقة Coldplay في كوريا الجنوبية ليلة لا تُنسى، بعد الظهور المفاجئ لروزي، عضوة فرقة الكيبوب BLACKPINK، خلال حفلهم المقام في ملعب جويانغ بمقاطعة كيونغجي يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، ضمن جولتهم العالمية "Music of the Spheres".

وقد فاجأت روزي الجمهور بانضمامها إلى المغني الرئيسي للفرقة كريس مارتن لأداء مشترك لأغنيتها المنفردة الناجحة "APT."، والتي أصدرتها في أكتوبر 2024 بالتعاون مع الفنان الأمريكي برونو مارس.

플리즈로지 해서 채영이가 아파트 두벙 불러줌 ㅋㅌㅌㅋ pic.twitter.com/OCXdi4e4xT — 두부 (@choiduboo) April 22, 2025

قدم الثنائي عرضًا مبهرًا، جمع بين الطاقة العاطفية القوية وأجواء موسيقى الروك الحالمة التي تتميز بها Coldplay، وسط تصفيق حار وردود فعل حماسية من آلاف المعجبين.

وعلّق كريس مارتن على أدائها قائلًا: "روزي تتمتع بحضور فني فريد وصوت يأسر القلوب، وكان من الرائع أن نشارك المسرح سويًا".

الجدير بالذكر أن جولة Coldplay الحالية تلقى اهتمامًا واسعًا في آسيا، وحرصت الفرقة على مفاجأة جمهورها الكوري من خلال عدة تعاونات مميزة من ضمنها فرقة TWICE وجين من BTS.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.