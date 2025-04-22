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ثقافة وفنون

ظهور مفاجئ لروزي بحفل فرقة Coldplay في كوريا الجنوبية (فيديو)

روزي وكريس مارتن،
روزي وكريس مارتن، فيتو

شهد جمهور فرقة Coldplay في كوريا الجنوبية ليلة لا تُنسى، بعد الظهور المفاجئ لروزي، عضوة فرقة الكيبوب BLACKPINK، خلال حفلهم المقام في ملعب جويانغ بمقاطعة كيونغجي يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، ضمن جولتهم العالمية "Music of the Spheres".

وقد فاجأت روزي الجمهور بانضمامها إلى المغني الرئيسي للفرقة كريس مارتن لأداء مشترك لأغنيتها المنفردة الناجحة "APT."، والتي أصدرتها في أكتوبر 2024 بالتعاون مع الفنان الأمريكي برونو مارس.

 

قدم الثنائي عرضًا مبهرًا، جمع بين الطاقة العاطفية القوية وأجواء موسيقى الروك الحالمة التي تتميز بها Coldplay، وسط تصفيق حار وردود فعل حماسية من آلاف المعجبين.

وعلّق كريس مارتن على أدائها قائلًا: "روزي تتمتع بحضور فني فريد وصوت يأسر القلوب، وكان من الرائع أن نشارك المسرح سويًا".

الجدير بالذكر أن جولة Coldplay الحالية تلقى اهتمامًا واسعًا في آسيا، وحرصت الفرقة على مفاجأة جمهورها الكوري من خلال عدة تعاونات مميزة من ضمنها فرقة TWICE وجين من BTS.

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Coldplay روزى BLACKPINK الكيبوب فرقة الكيبوب كريس مارتن APT
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