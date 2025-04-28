الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مشاركة عضوات فرقة TWICE في الموسيقى التصويرية لفيلم "KPop Demon Hunters"

عضوات فرقة TWICE
عضوات فرقة TWICE

أعلنت منصة نتفليكس عن مشاركة عضوات فرقة الكيبوب TWICE جونجيون جيهيو وتشايونج في الموسيقى التصويرية لفيلم "KPop Demon Hunters"، وهو فيلم رسوم متحركة يمزج بين عالم الموسيقى الكورية الشهيرة والصيد الخارق للطبيعة.

فيلم KPop Demon Hunters، فيتو
فيلم KPop Demon Hunters، فيتو

أعربت المخرجة ماجي كانج عن سعادتها بالتعاون مع نجمات الكيبوب مؤكدة أن وجودهن سيضيف بعدا واقعيًا إلى الفيلم، كما أكدت المغنيات الثلاثة عن حماسهن للمشاركة في هذا المشروع الفريد، فمن المقرر أن تقدم عضوات فرقة توايس تقديم أصواتهن لشخصيات بالعمل.

فيلم KPop Demon Hunters

تدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات من من مغنيات الكيبوب، رومي، وميرا، وزوي اللاتي يمتلكن مهارات خارقة في صيد الشياطين. والذي ينتظره عشاق الافلام الكرتونية والموسيقى الكورية على حد سواء، ومن المقرر عرض الفيلم على منصة نتفليكس في 20 يونيو 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

TWICE فرقة الكيبوب الكيبوب KPop Demon Hunters الموسيقى الكورية المخرجة ماجي كانج فيلم KPop Demon Hunters
ads

الأكثر قراءة

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

بعد دخوله للمستشفى، تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

بسبب التأخر عن طابور الصباح، استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة المعلمين للتحقيق (صور)

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

شيك بدون رصيد، محضر رسمي يتهم لاعبا شهيرا بالنصب

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز يبدأ من 22 جنيها اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 28-4-2025 في الأسواق

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مقامع، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الحج

عضو مجلس حكماء المسلمين: وحدة أهل القبلة ضرورة شرعية لمواجهة التحديات المعاصرة

الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية