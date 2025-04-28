مشاركة عضوات فرقة TWICE في الموسيقى التصويرية لفيلم "KPop Demon Hunters"

أعلنت منصة نتفليكس عن مشاركة عضوات فرقة الكيبوب TWICE جونجيون جيهيو وتشايونج في الموسيقى التصويرية لفيلم "KPop Demon Hunters"، وهو فيلم رسوم متحركة يمزج بين عالم الموسيقى الكورية الشهيرة والصيد الخارق للطبيعة.

فيلم KPop Demon Hunters، فيتو

أعربت المخرجة ماجي كانج عن سعادتها بالتعاون مع نجمات الكيبوب مؤكدة أن وجودهن سيضيف بعدا واقعيًا إلى الفيلم، كما أكدت المغنيات الثلاثة عن حماسهن للمشاركة في هذا المشروع الفريد، فمن المقرر أن تقدم عضوات فرقة توايس تقديم أصواتهن لشخصيات بالعمل.

فيلم KPop Demon Hunters

تدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات من من مغنيات الكيبوب، رومي، وميرا، وزوي اللاتي يمتلكن مهارات خارقة في صيد الشياطين. والذي ينتظره عشاق الافلام الكرتونية والموسيقى الكورية على حد سواء، ومن المقرر عرض الفيلم على منصة نتفليكس في 20 يونيو 2025.

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