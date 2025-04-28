أخبار الفن اليوم.. إحالة رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق بنقابة الموسيقيين.. محمود سعد يعود لقناة النهار ببرنامج باب الخلق

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكان أبرزها ما يلي..

قال الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسم النقابة، إن النقيب العام الفنان مصطفى كامل ومجلس إدارة النقابة قرروا إحالة المطرب رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق.

وأوضح أن القرار جاءعلى خلفية تداول فيديو منسوب إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للوائح النقابة المنظمة لسلوك الأعضاء، واتساقًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات بالتحقيق مع حامل التصريح المدعو محمد مصطفى وشهرته حمو بيكا.

أعلنت شبكة تليفزيون النهار عن عودة الإعلامي الكبير محمود سعد مجددًا إلى شاشتها ببرنامجه الشهير "باب الخلق" الذي يقدمه يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، اعتبارًا من 22 مايو المقبل.



وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار في بيان: "عودة محمود سعد تمثل قوة كبيرة لشبكة قنواتنا، وإضافة حقيقية للإعلام المصري في توقيت مهم".

حققت أغنية “فستانك الأبيض” للمطرب حسين الجسمي، أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تم طرح الأغنية منذ أربعة أيام فقط على القناة الخاصة بالفنان حسين الجسمي، والتي لاقت استحسان عدد كبير من الجمهور

وجهت النجمة هند صبري كلمات خاصة لجمهورها ومتابعيها من كل الفئات، وبالتحديد جمهورها من النساء، عقب تلقيها تكريما من مهرجان بيروت لسينما المرأة.



وقالت هند صبري: كل ست بتدور على حكايتها.. تستاهل تكون ورا الكاميرا زي ما هي قدامها.. إحنا مش بس بنمثل.. إحنا بنوثق.. بنقاوم.. بنحلم.. وبنخلق مساحة نكون فيها نفسنا من غير تزييف.

كرم نقيب الموسيقيين التونسي “ماهر الهمامي”، المطربة التونسية لطيفة، أثناء زيارته إلى مصر،حيث منحها شهادة تقدير ودرع النقابة، لدورها الفعال في تقديم أعمال موسيقية هادفة، أعلت من شأن الفن التونسي.



من جانب آخر تواصل الفنانة لطيفة تجهيز ألبومها الجديد، الذي من المفترض أن يطرح قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أحالت نقابة المهن الموسيقية الفنان الشعبي رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مؤسسات الدولة، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يغني أغنية بها عبارات مسيئة.



وجاء قرار النقابة بعد التصريحات التي أدلى بها مؤدي المهرجانات حمو بيكا خلال التحقيق معه بالنقابة، بنفس التهمة وهي الإساءة لمؤسسات الدولة، حيث أكد أنه ليس الوحيد الذي غنى تلك الأغنية، بينما غناها قبله رضا البحراوي وعصام صاصا.

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: إن النقابة ليس لديها خلاف مع الصحفيين، لكن الخلاف مع المندسين في المهنة، الذين يسعون لتحقيق المشاهدات من وراء تصوير لقطات في جنازات الفنانين والمشاهير.

تشارك الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث فيلم المشروع X، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية زوجته التى تدخل في خلافات كثيرة معه بسبب تفكيره، مما يجعلها تطلب الطلاق منه.

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