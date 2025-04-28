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ثقافة وفنون

أغنية فستانك الأبيض لحسين الجسمي تتجاوز الـ3 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع

الجسمي
الجسمي

حققت أغنية “فستانك الأبيض” للمطرب حسين الجسمي، أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث تم طرح الأغنية منذ أربعة أيام فقط على القناة الخاصة بالفنان حسين الجسمي، والتي لاقت استحسان عدد كبير من الجمهور 

 

وكانت أغنية فستانك الأبيض، هي مفاجأة المنتج هشام جمال لعروسه ليلي زاهر خلال حفل زفافهما، وتسببت فى بكاء ليلي زاهر خلال الحفل.

أغنية فستانك الأبيض من كلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي وألحان هشام جمال، وقام هشام جمال بغنائها لعروسه ليلى زاهر فور تسلمها من والدها الفنان أحمد زاهر، وتصدرت تريند مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

كلمات أغنية فستانك الأبيض لحسين الجسمي

 وتقول كلمات أغنية فستانك الأبيض: «خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها.. والأرض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها.. خطوة ورا خطوة بقرب لك.. جايلك عشان أفرح قلبك.. وعمري اللي كان قبل ما قابلك مش بحسب أيامه».

 

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أغانى حسين الجسمى حسين الجسمى فستانك الأبيض
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