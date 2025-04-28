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ثقافة وفنون

هنا الزاهد وكريم عبد العزيز يدخلان في خلافات بسبب المشروع X

هنا الزاهد
هنا الزاهد

 تشارك الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث فيلم المشروع X، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية زوجته التى تدخل في خلافات كثيرة معه بسبب تفكيره، مما يجعلها تطلب الطلاق منه.

وخلال أحداث العمل يظهر كريم عبدالعزيز وهو مرفود من كلية الآثار جامعة القاهرة، بسبب دراسة أجراها حول الأهرامات والآثار المصرية، مما يجعله تحت طائلة القانون.

وكان المخرج بيتر ميمي طرح تريلر أحدث أعماله السينمائية، والذي يحمل اسم «المشروع X» ويقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز.

 

معلومات عن فيلم المشروع  X

 وأعلنت الشركة المنتجة موعد عرضه خلال شهر مايو المقبل، وبالتحديد يوم 21 مايو 2025 بجميع دور العرض السينمائي.

وقبل عرضه نستعرض أبرز 5 معلومات عن «المشروع X».

وتدور قصة الفيلم عن عالم الآثار المصري يوسف الجمال الذي يبحث عن سر بناء الهرم من خلال مغامرة ورحلة في عدة دول.

وتم تصوير الفيلم في مصر والبحر الأحمر والفاتيكان فى روما وتركيا وأمريكا اللاتينية، وتم بناء ديكورات ضخمة داخل الهرم والمقابر الفرعونية المصرية.

واستعان فريق الإنتاج  بفرق أكشن عالمية قاموا بتنفيذ أعمال قوية كـmission impossible وgame of thrones

ويأتي الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا ويشارك في الفيلم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب ومريم الجندي، إنتاج تامر مرسي وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

وسيتم عرض الفيلم في مايو 2025 بجميع دور العرض ولأول مرة فيلم عربي يعرض بتقنية IMAX.

 

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما 

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فى السينما فيلم “بيت الروبي” وشارك في بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي. 

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هنا الزاهد كريم عبد العزيز المشروع X فيلم المشروع X
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