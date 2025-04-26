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ثقافة وفنون

حسين الجسمي يحقق رقما قياسيا بأغنية "فستانك الأبيض"

الجسمي
الجسمي

نجح المطرب حسين الجسمى، في تحقيق رقم قياسي بعد تصدره تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية بأغنيته الجديدة “فستانك الأبيض”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والتى كانت مفاجأة المنتج هشام جمال لعروسه ليلي زاهر خلال حفل زفافهما، والتي تسببت فى بكاء ليلي زاهر خلال الحفل.

في هذا السياق، وصلت مشاهدات الأغنية لمليون ونصف المليون بعد يوم واحد من طرحها.

أغنية فستانك الأبيض من كلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي وألحان هشام جمال، وقام هشام جمال بغنائها لعروسه ليلى زاهر فور تسلمها من والدها الفنان أحمد زاهر، وتصدرت تريند مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية فستانك الأبيض لحسين الجسمي

 وتقول كلمات أغنية فستانك الأبيض: «خطوة ورا خطوة بنمشيها، دي اللحظة اللي أنا مستنيها.. والأرض اللي بتمشي فوقيها مفيش قدك يا حبيبتي عليها.. خطوة ورا خطوة بقرب لك.. جايلك عشان أفرح قلبك.. وعمري اللي كان قبل ما قابلك مش بحسب أيامه».

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اغنيته الجديدة التواصل الاجتماع المطرب حسين الجسمي الفنان أحمد زاهر حسين الجسمى

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