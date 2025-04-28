محمود سعد يعود مجددا لقناة النهار ببرنامج "باب الخلق"

أعلنت شبكة تليفزيون النهار عن عودة الإعلامي الكبير محمود سعد مجددًا إلى شاشتها ببرنامجه الشهير "باب الخلق" الذي يقدمه يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، اعتبارًا من 22 مايو المقبل.

وقال علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة النهار في بيان: "عودة محمود سعد تمثل قوة كبيرة لشبكة قنواتنا، وإضافة حقيقية للإعلام المصري في توقيت مهم".

وأضاف: " علاقتنا مع الإعلامي محمود سعد عميقة وممتدة ولم تنفصم يومًا، وهو أهم الأسماء التي قامت عليها النهار منذ بدايتها وعبر جميع مراحلها ووجوده على شاشتها جزء أصيل من هويتها ".

رئيس قناة النهار

ومن جانبه قال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار إن محمود سعد اسم أيقوني في الصحافة والإعلام بشخصيته الأكثر قربًا إلى الناس وأسلوبه المتفرد، وهو ماحقق له رصيدًا عظيمًا يندر تحققه من الجماهيرية القائمة على المحبة والثقة لدى المشاهدين في مصر وكل الدول العربية، ونثق أن ما يقدمه من نقاشات وحوارات مع شخصيات مميزة وما يعرضه من موضوعات سيلبي احتياجًا حقيقيًا لدى مختلف شرائح المشاهدين.

يذكر أن الإعلامي الكبير محمود سعد هو أول من قدم برنامج "آخر النهار" بنجاح كبير مع إطلاق قنوات النهار عام 2011 ولعدة سنوات، قبل أن يقدم على شاشتها من 2018 وحتى 2021 برنامجه الشهير " باب الخلق " بمحتواه الإنساني والإجتماعي والثقافي المتنوع الذي يكشف جوانب عميقة وأصيلة في الشخصية المصرية، وهو البرنامج الذي يعود بنسخته الجديدة التي تشهد تحديثًا في الشكل والمحتوى.

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