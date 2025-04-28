أشرف زكي: قضيتنا في تغطية الجنازات ليست مع الصحفيين وهناك عمال دليفري بيروحوا يصوروا

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: إن النقابة ليس لديها خلاف مع الصحفيين، لكن الخلاف مع المندسين في المهنة، الذين يسعون لتحقيق المشاهدات من وراء تصوير لقطات في جنازات الفنانين والمشاهير.

أشرف زكي

وأضاف “زكي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الستات” الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة: “قضيتنا مش مع الصحفيين، قضيتنا مع المندسين في المهنة، في ولاد بتوع دليفري بيروحوا يصوروا الجنازات، وبيبقى في انتهاك وعدم احترام لحرمة الموت لذلك لا بد من إيجاد حلول”.

توقيع اتفاقية نقابة الصحفيين والممثلين

وتعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025م، في تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سكنة "SOKNA"، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قواعد جديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة تغطيات جنازات الفنانين والمشاهير، وذلك بالشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء عملهم، وكذلك احترام خصوصية اللحظات الإنسانية والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

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