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ثقافة وفنون

نقيب الموسيقيين التونسي يكرم المطربة لطيفة خلال زيارته القاهرة

لطيفة
لطيفة

كرم نقيب الموسيقيين التونسي “ماهر الهمامي”، المطربة التونسية لطيفة، أثناء زيارته إلى مصر،حيث منحها شهادة تقدير ودرع النقابة، لدورها الفعال في تقديم أعمال موسيقية هادفة، أعلت من شأن الفن التونسي.

من جانب آخر تواصل الفنانة لطيفة تجهيز ألبومها الجديد، الذي من المفترض أن يطرح قريبا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 


ألبوم لطيفة الجديد

وانتهت لطيفة من تسجيل أغنية جديدة من أحدث ألبوماتها المقرر طرحه قريبا، وهي من تأليف الشاعر محمود عليمً.

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

 

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، صورتها جميعا بطريقة الفيديو كليب.

وتعاونت لطيفة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين في تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي

أغنية ونحبك

وكانت لطيفة طرحت في شهر فبراير الماضي، أغنية ونحبك على موقع يوتيوب وهي من كلمات ياسين حمزاوي ومن ألحان أمين القلسي وتوزيع فارس لطيف.

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