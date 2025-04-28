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ثقافة وفنون

هند صبري توجه كلمات خاصة للنساء بعد تكريمها من مهرجان بيروت لسينما المرأة

هند صبري.فيتو
هند صبري.فيتو

وجهت النجمة هند صبري كلمات خاصة لجمهورها ومتابعيها من كل الفئات، وبالتحديد جمهورها من النساء، عقب تلقيها تكريما من مهرجان بيروت لسينما المرأة.

وقالت هند صبري: كل ست بتدور على حكايتها.. تستاهل تكون ورا الكاميرا زي ما هي قدامها.. إحنا مش بس بنمثل.. إحنا بنوثق.. بنقاوم.. بنحلم.. وبنخلق مساحة نكون فيها نفسنا من غير تزييف.

يوم المرأة 

ومؤخرا، حرصت هند صبري، على تهنئة جميع النساء بمناسبة يوم المرأة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "إلى كل امرأة هناك، في يوم ما، ستنظرين إلى الوراء وتدركين أن كل تحدي جعلك أقوى، كل شك دفعك إلى الأمام، وكل حلم كان يستحق المتابعة.

وأضافت «ليس عليك أن تكوني كاملة - فقط تحتاجين إلى أن تكوني أنتِ، هذا تكريم للامرأة التي أنا عليها، للنساء اللواتي جئن قبلني، ولجميع النساء الرائعات اللواتي يُشكلن العالم كل يوم."

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مهرجان بيروت لسينما المرأة سينما المرأة النجمة هند صبري هند صبري
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