الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

لطيفة تسجل أغنية من كلمات مصطفى حدوته

لطيفة التونسية، فيتو
لطيفة التونسية، فيتو

 تواصل الفنانة التونسية لطيفة لتسجيل عدد من الأغاني الجديدة، من المفترض طرحهما على فترات متقاربة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

 

أغاني لطيفة الجديدة 

 وسجلت لطيفة أغنية جديدة في الاستديو وهي من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، ومن المفترض طرحها قريبا.

وبدأت الفنانة التونسية لطيفة خلال الفترة الماضية تحضير ألبوم جديد تتعاون فيه بالكامل مع الموسيقار زياد الرحباني من حيث الألحان والتوزيع.

 

لطيفة تستعد لطرح ألبومها الجديد 

وتضع لطيفة في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد مع الموسيقار زياد الرحباني والذي يتضمن عددا من الأغاني المختلفة، ومن المفترض أن تكشف “المطربة” عن موعد طرح الألبوم بشكل نهائي.

 

كما تجهز الفنانة التونسية لطيفة عددًا من الأغاني التي من المفترض طرحها خلال شهر يناير الجاري بشكل منفرد علي فترات متقاربة.

 

أغاني لطيفة في 2025 

وسجلت لطيفة عددًا من الأغاني في الاستديو برفقة فريق العمل ومن أبرزها  أغنية “أولنا” من كلمات محمود عادل كلازا ومن ألحان غريب وتوزيع مصطفي تيامو.

كما انتهت لطيفة من تسجيل أغنية أخرى وهي من كلمات حسام سعيد وألحان مصطفي الشعيبي وتوزيع محمد ياسر.

 

ومن ناحية أخرى، عبرت  الفنانة التونسية لطيفةعن سعادتها بالحصول على جائزة أفضل ألبوم في عام 2024 من مهرجان ضيافة في دبي عن ألبومها الأخير “مفيش ممنوع

قدمت لطيفة الشكر لجمهورها ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إكس، إن أي نجاح لها يرجع فضله بعد الله إلى أمها وإلى جمهورها.

 

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، صورتهم جميعا بطريقة الفيديو كليب.


وتعاونت لطيفة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين في تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي

 

 

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