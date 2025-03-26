خالد أبو بكر يقدم برنامج "آخر النهار"

أعلن علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة قناة النهار التعاقد مع الإعلامي خالد أبو بكر لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي “آخر النهار” عبر شاشة القناة.

ونشر علاء الكحكي صورة له برفقة خالد أبو بكر عبر حسابه على فيس بوك وكتب قائلا: المحامي والإعلامي خالد أبوبكر.

قريبا على شاشة النهار يقدم البرنامج الرئيسي آخر النهار.. والله الموفق والمستعان؛ خيرا إن شاء الله.

آخر محطات خالد أبو بكر

كانت آخر محطات خالد أبو بكر في قناة ON حيث قدم عبر شاشتها برنامج “ كل يوم”.

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