السبت 26 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

مبقاش حد مضمون، أول تعليق من رضا البحراوي على مطالبة حمو بيكا بالتحقيق معه

رضا البحراوي.فيتو
رضا البحراوي.فيتو

علق المطرب الشعبى رضا البحراوي على مطالبة زميله مؤدي المهرجانات حمو بيكا بالتحقيق معه وإيقافه عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين مثلما حدث معه.

وجاء رد البحراوي ليكشف صدمته فى زميله وعلق بـ: مبقاش حد خلاص مضمون.

وعقب أن أعلنت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المغني في حفل يتغنى ببعض الكلمات التي اعتبرتها النقابة مسيئة لمؤسسات الدولة، ولا تليق، طالب حمو بيكا بالتحقيق مع رضا البحراوي أيضا.

وعلق  حمو بيكا على قرار وقفه عن الغناء وتحويله للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، بعد تداول فيديو له، وهو يغني أغنية اعتبر أن فيها "إساءة" لمؤسسات الدولة.

وقال “بيكا” على صفحته على "فيسبوك": "صدر قرار إيقافي من قِبل نقابة المهن الموسيقية وإحالتي للتحقيق. 

وبطبيعة الحال، فإنني أحترم هذا القرار الصادر عن النقابة والتزم به تمامًا. لكنني أرجو من النقيب المحترم، أستاذي الفنان الكبير مصطفى كامل، أن يُصدر قرارًا مماثلًا بحق كل مطرب يؤدي الأغنية نفسها، وأن يتم التحقيق معهم جميعًا كما حدث معي تماما".

وأضاف: "أنا أؤدي هذه الأغنية بشكل طبيعي، ولم أقصد بها المعنى الذي فهمه البعض أو تم الترويج له، أو غير ذلك من الكلام غير المنطقي الذي تداوله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "المقصود من كلمات الأغنية هو أن الأم تخاف على ابنها وتدلله وتساعده، مثل أي أم في الدنيا. وهذه الأغنية "موال" قديم جدًّا، ولم يكن الهدف منها أبدا الإساءة لمؤسسات الدولة، ولا يجرؤ أحد على ذلك. أنا ابن هذا الوطن".

وختم حمو بيكا منشوره بالقول: “أؤكد احترامي الكامل لنقابة المهن الموسيقية وجميع قراراتها، كما أُعبر عن احترامي العميق لكل مؤسسات الدولة”.

 

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التحقيق مع رضا البحراوي المطرب الشعبي رضا البحراوي المهن الموسيقية الشعبي رضا البحراوي
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