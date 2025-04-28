بعد رضا البحراوي، هل تحيل نقابة الموسيقيين عصام صاصا للتحقيق؟

أحالت نقابة المهن الموسيقية الفنان الشعبي رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مؤسسات الدولة، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يغني أغنية بها عبارات مسيئة.

وجاء قرار النقابة بعد التصريحات التي أدلى بها مؤدي المهرجانات حمو بيكا خلال التحقيق معه بالنقابة، بنفس التهمة وهي الإساءة لمؤسسات الدولة، حيث أكد أنه ليس الوحيد الذي غنى تلك الأغنية، بينما غناها قبله رضا البحراوي وعصام صاصا.

وكشف مصدر من داخل نقابة الموسيقيين، أن مجلس إدارة النقابة يفحص مقاطع فيديو خاصة بعصام صاصا، للتأكد من ارتكابه نفس الخطا، وآدائه لنفس الأغنية المتسبب في إحالة زميليه إلى لجنة التحقيق.

وأضاف المصدر أنه في حالة ثبوت غناء صاصا لتلك الكلمات سيلقى مصير بيكا والبحراوي، وسوف يحال إلى لجنة التحقيق، إلا أنه لم يصدر أي قرار بشأنه حتى الآن.

إحالة رضا البحراوي للتحقيق

وقال الدكتور محمد عبد الله، وكيل ثاني نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسم النقابة، إن النقيب العام الفنان مصطفى كامل ومجلس إدارة النقابة قرروا إحالة المطرب رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق.

وأوضح أن القرار جاءعلى خلفية تداول فيديو منسوب إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للوائح النقابة المنظمة لسلوك الأعضاء، واتساقًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات بالتحقيق مع حامل التصريح المدعو محمد مصطفي وشهرته حمو بيكا.

وأوضح الدكتور محمد عبد الله أن نقابة المهن الموسيقية تلتزم بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وأكد المتحدث الرسمي أن النقابة ستواصل دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.

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