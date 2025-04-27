سقوط سيارة ملاكي بالممشى السياحي بكورنيش النيل فى بني سويف (صور)

شهد كورنيش النيل بمدينة بني سويف، اليوم الأحد، حادث سقوط سيارة ملاكي كانت تقودها سيدة بطريق الكورنيش، حيث فقدت السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها بالممشى السفلي للكورنيش، وأسفر الحادث عن إصابتها بجروح متفرقة، وتم نقلها إلى المستشفى بسيارة إسعاف لتلقي العلاج اللازم.

سقوط سيارة بكورنيش النيل ببني سويف

بلاغ سقوط سيارة بكورنيش بني سويف

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات إدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني لتأمين المكان ومنع التزاحم، وبالانتقال والفحص المبدئي، تبين أن السيدة كانت تقود سيارتها بطريق الكورنيش العلوي بمدينة بني سويف، وأثناء سيرها فقدت السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالحاجز الحديدي وانقلابها وسقوطها بالممشى السفلي.

سقوط سيارة بكورنيش النيل ببني سويف

إصابة سيدة بحادث كورنيش بني سويف

وأسفر الحادث عن تعرض قائدة السيارة لإصابات متوسطة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف تابعة لفرع بني سويف إلى المستشفى، حيث تخضع حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة، كما تسبب الحادث في حدوث تلفيات بالحاجز الحديدي للكورنيش وبعض التلفيات بالسيارة.

سقوط سيارة بكورنيش النيل ببني سويف

من جانبها، بدأت الأجهزة المعنية ببني سويف معاينة التلفيات الناتجة عن الحادث وحصر الخسائر، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على جهات التحقيق المختصة، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع السيارة من موقع السقوط، وإعادة تسيير حركة المرور لطبيعتها.

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