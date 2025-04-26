السبت 26 أبريل 2025
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محافظات

تحرير 200 محضر لمخالفات بالمخابز ومستودعات البوتاجاز ببني سويف

محافظ بني سويف، فيتو
محافظ بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير أكثر من 200 محضر لمخالفات بالأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، بالإضافة إلى التحفظ على كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وسلع تموينية ومواد بترولية مدعمة، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة نُفذت على مدار أسبوع كامل.

 

تحرير 200 محضر تمويني ببني سويف 

 

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق وحماية حقوق وصحة وسلامة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية أو تداول السلع المنتهية الصلاحية أو كافة صور الغش التجاري.

 

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي الذي أعدته مديرية التموين والتجارة الداخلية عن الجهود الرقابية للفترة من 19 إلى 25 أبريل الجاري، بالتعاون مع مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

 

تخفيف العبء عن كاهل مواطني بني سويف 

 

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية التموين ببني سويف، استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء، مع التوسع في إقامة المعارض الموسمية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، بالتعاون مع الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بمحافظة بني سويف. 

 

كما أشارت المديرية إلى استمرار الحملات اليومية لإحكام الرقابة على تداول الأقماح بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف التفتيش على الطرق ومداخل ومخارج المحافظة لضمان توريد القمح إلى الصوامع والشون الحكومية، حيث تم تجهيز 22 موقعًا تخزينيًا بطاقة استيعابية 250 ألف طن.

 

وفي إطار دعم مربي المواشي، تواصل اللجان التموينية استقبال طلبات صرف النخالة الخشنة (الردة) وفق ضوابط محددة تشمل التأمين على المواشي ومعاينات ميدانية دقيقة، لضمان وصول الحصص لمستحقيها.

 

تحرير 96 محضرًا لمخالفات بالمخابز

 

وشهدت حملات الرقابة على المخابز تحرير 96 محضرًا لمخالفات متنوعة، منها: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص الوزن، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، ومخالفات أخرى تتعلق بإدارة المخابز والتصرف في الدقيق المدعم.

 

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات كاملة وبالأسعار المقررة، حيث تم تحرير 12 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو الغلق خلال ساعات العمل الرسمية أو عدم وجود شهادات صحية.

 

وفي قطاع الأسواق العامة، أسفرت الحملات عن تحرير 17 محضرًا لمخالفات مثل حيازة سلع منتهية الصلاحية، التصرف في سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وإدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص أو سجلات تجارية.

 

تحرير 72 محضرًا في قطاع المواد الغذائية

 

كما تم تحرير 72 محضرًا إضافيًا شملت مخالفات في قطاع الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية أو عدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى مخالفات تخص مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات.

 

وأكدت محافظة بني سويف، استمرار جهود الرقابة التموينية بشكل يومي بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان انضباط الأسواق.

 

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