انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بـ محافظة بني سويف، اليوم السبت، جثة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، لقي مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام في إحدى الترع التابعة لقرية اشمنت بمركز ناصر شمال المحافظة.

بلاغ غرق شاب ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مركز شرطة ناصر، يفيد بورود بلاغا بغرق شاب في إحدى المجاري المائية بقرية أشمنت، وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث والتمشيط.

انتشال جثة شاب من مياه النيل ببني سويف

كما انتقلت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة الشاب أحمد عثمان فتحي عبد السميع، 17 سنة، غرقا، وبعد ساعات من البحث، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثمان الشاب الغريق، حيث تم انتشاله من المياه، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ببني سويف التي باشرت التحقيقات، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الاجراءات اللازمة.

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