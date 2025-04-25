السيطرة على حريق بشقة سكنية في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بـ محافظة بني سويف، اليوم، على حريق اندلع بشقة سكنية في الدور الثاني داخل منزل المواطن «خالد. س» بقرية «إهوه»، التابعة لمركز بني سويف، دون وقوع إصابات بشرية.

بلاغ حريق شقة سكنية ببني سويف

وكانت غرفة عمليات النجدة ببني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في أحد المنازل بالقرية، وعلى الفور، تحركت قوات الإطفاء مدعومة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكن رجال المطافئ من السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار، المكوّن من ثلاثة طوابق.

كما تم إخطار شركة الكهرباء، التي دفعت بعدد من الفنيين إلى الموقع لفصل التيار الكهربائي عن المنزل كإجراء احترازي، وفحص الشبكة للتأكد من عدم وجود أخطار إضافية وتجري حاليًا الأجهزة المعنية أعمال الفحص لحصر التلفيات والخسائر المادية، إلى جانب الوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق

ومن جانبها، كلفت النيابة العامة ببني سويف، العامة الجهات المختصة بإعداد تقرير فني عن الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق وتحديد الأسباب الفنية لاندلاعه، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وجارٍ متابعة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

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