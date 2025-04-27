انطلاق المؤتمر العلمي لطب بيطري بني سويف عن تنمية الثروة الحيوانية

شهدت جامعة بني سويف، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري بعنوان "تنمية وتعزيز الثروة الحيوانية استراتيجيات لتحقيق رؤية مصر 2030" تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

جانب من فاعليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عباس عميد كلية الطب البيطري بـ جامعة بني سويف، والدكتور مجدي القاضي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة تطوير وحماية البحيرات والمزارع السمكية والدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين بمصر واللواء دكتور ايمن منير زكي مدير إدارة الخدمات البيطرية، واللواء دكتور محسن عبد الحكم عزوز بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووكلاء الكلية.

جانب من فاعليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف

مكافحة الأمراض وتنمية الثروة الحيوانية

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن المؤتمر يستهدف تقديم حلول مستدامة لمكافحة الأمراض الحيوانية، وتنمية الثروة الحيوانية، فضلًا عن دعم خطط التنمية في الحقل البيطري وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز برامج التحصين لحماية الإنسان والحيوان من الأمراض المشتركة وتبني تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي لتطوير القطاع البيطري.

جانب من فاعليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف

وأضاف، المؤتمر يستهدف أيضًا نشر البحوث التطبيقية في مجال الأمن الغذائي وتسليط الضوء على آخر تطورات الطب البيطري والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة والمراكز البحثية، خاصة أن مصر تولي قطاع الثروة الحيوانية أهمية خاصة، لأنه يعد وسيلة هامة للتصدي لقضايا الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تركز على الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك يأتي إدراكا لدور قطاع الثروة الحيوانية في مصر.

جانب من فاعليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف

التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الحيوان

وأوضح عميد كلية الطب البيطري ببني سويف، أن المؤتمر يتناول مجموعة من المحاور منها التحديات الاقتصادية والدولية فى مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، التنبؤ المبكر بالأمراض الوبائية الوافدة والمستجدة والحد من انتشارها، التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الحيوان "استرتيجيات التخفيف والتأقلم" وسلامة وتكنولوجيا الغذاء "الاجراءات والارشادات" المتبعة فى الصناعة المصرية، والاستراتجيات الحديثة للرعايه والانتاج وتحسين السلالات المتبعة فى المزارع الحيوانية والداجنة والسمكية، والتقنيات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطبيقات البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي والخلايا الجذعية وبرامج التحصينات فى مجال العلوم الطبية البيطرية، والاتجاهات الحديثة في مجال تغذية الحيوان وصحة وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم عددا من الضيوف البارزين في هذا المجال نظرا لاسهاماتهم العلمية والعملية.

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