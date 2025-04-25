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محافظات

مقتل شاب في مشاجرة بسبب الخلاف على سرقة مواشي ببني سويف

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

لقي شاب حتفه في مشاجرة نشبت، ظهر اليوم الجمعة، داخل جزيرة نيلية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بسبب خلافات على سرقة مواشي، فيما تحفظت أجهزة الأمن على المتهم، وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.

 

بلاغ مشاجرة بمركز الواسطى ببني سويف

تلقى اللواء مدير أمن بني سويف إخطارًا من اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي، يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من «كمال ن. ك. ع».، وشقيقه «أحمد. ن. ك. ع»، من جهة، و«محمد ع. م. ع»، من جهة أخرى، وذلك في جزيرة واقعة داخل نهر النيل أمام قرية كفر الجزيرة التابعة للوحدة المحلية بمركز الواسطى، وأسفرت المشاجرة عن مصرع «محمد. ع. م. ع»، 25 عامًا، مقيم بجزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطى، متأثرًا بإصابته خلال الاشتباك.

 

نقل جثة المتوفي لمشرحة المستشفى

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف تحت تصرف النيابة العامة، والتي انتقلت على الفور لمعاينة الجثمان وموقع الحادث، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم التحفظ عليهم بمركز شرطة الواسطى، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وأكدت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلافات سابقة تتعلق بسرقة مواشي، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وانتهت بمقتل أحد أطرافها.

 

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